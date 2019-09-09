Akrep Nalan kimdir? Akrep Nalan'ın rahatsızlığı nedir?

Onur Akay, Akrep Nalan’la ilgili kötü haberi duyurdu.

Onur Akay, Akrep Nalan'ın hastaneye kaldırıldığını ve burada tedavi gördüğünü duyurdu.

Onur Akay, ‘Akrep Nalan’ lakabı ile tanınan 90’lı yılların ünlü sanatçısı Nalan Açın’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

AKREP NALAN'IN RAHATSIZLIĞI NE?

Rahatsızlığı hakkında bilgi de veren Akay, “Bodrum’da yaşayan değerli sanatçımız Nalan Açın nam-ı diğer Akrep Nalan, Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Dayanılmaz ağrıları olan sanatçımızda ayrıca yüksek ateş ve şiddetli tireme nöbetleri olunca, hastanede yatarak tedavi edilmesine karar verildi. 2015 yılında anjiyo olan Nalan, zaman zaman nefes darlığı yaşıyordu. Kendisine acil şifalar diliyorum.” açıklamasını yaptı.

Halikarnas’ta geçen yaz şarkısıyla ünlenen Akrep Nalan, 1991 yılında “Dağ Çiçeği” isimli ilk albümünü çıkardı. Daha sonra 1996 yılında “Zil Zurna Sevdalar” isimli ikinci albümünü piyasaya çıkaran sanatçı, iki sinema filminde, dört ayrı televizyon dizisinde ve bir reklam filminde rol aldı.

AKREP NALAN KİMDİR?

Halikarnas'ta geçen yaz şarkısıyla ünlenen Akrep Nalan, sayfasında biyografisini yayınlanmıştır:

26 Nisan 1954 Ankara Yenimahalle doğumluyum... Nüfus Cüzdanındaki adım:

Füsun Nalan Açın. Annemin adı Hasibe, Babamın adı Vasfi.. Annemin ve Babamın birlikte yaptıkları tek çocuğum.

Eğitimimi Ankara Bahçelievler Alparslan ilkokulunda, Ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesinde tamamladım.

1972-1980 Yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikasında, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikasında ve İnterfarma A.Ş. muhasebecilik yaptım.

Muhasebecilik yaptığım yıllarda Ankara Sanat Evinde tiyatro çalışmalarım oldu. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştım..

Sahne tozunu yutunca; muhasebecilik tüm cazibesini yitirdi ve tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladım. Ankara'da barın arkasında çalışan ilk hatun kişi olarak...

Şarkı söylemem ve konuşmaya başlamam sanıyorum aynı zamana denk geldi... Annemin de sesi çok güzeldi ve çok güzel şarkı söylerdi... Babam da iyi bir dinleyici ve elektronik alet meraklısıydı. Evimizde her zaman en iyi müzik sistemleri vardı. Böyle olunca şarkı söylemek nefes almak, yürümek gibi hayatın içinden bir şey oldu benim için.. Barmaidlik yaptığım dönemlerde de barın arkasında zaman zaman şarkı söylerdim, böyle böyle küçük bir dinleyici kitlem oluştu... Daha sonra sevgili Hakkı Çağdaşın desteği ile Goldfinger gece kulübünde profesyonel olarak sahneye çıktım.

Yıl 1980 di... Daha sonra Bodrumda Efe Barda bir tek gitar eşliğinde şarkılarımı söylemey devam ettim. Dinleyici kitlem Bodrumda daha da genişledi...(Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradice) Ve arkasında İstanbul geldi...

Klüp 12, Paella , Memos ve Küfe çalışmalarının ardından..İstanbul ve Türkiyenin her köşesinde şarkılarımı söyledim... 1991 yılında Dağ Çiçeği isimli ilk albümümü çıkardım. Vedat Sakman ve Halis Bütünleyin özverili çalışmaları ve sevgi dolu bir ekip olmamız nedeniyle yüz akı diyebileceğim çok güzel eserler içeren bir albümüm oldu. Daha sonra 1996 yılında Zil Zurna Sevdalar isimli ikinci albümüm çıktı.. Sevgili Selim Atakan'ın emekleri ile gelecek kuşaklara bir eser daha bırakmış oldum...

AKREP NALAN LAKABININ HİKAYESİ

Akrep Nalan, 'Akrep' lakabının nereden geldiğini şöyle anlattı: "1978 yılında hayatımda ilk defa at yarışı oynadım ve 6'lıyı tutturdum. Atın birinin adı Akrep'ti. O sıralarda gazetelerin manşetlerinde 'Akrep Nalan' lakaplı bir hanım vardı. Sanırım çevremdekiler ondan esinle