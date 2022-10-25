HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Ünlü şarkıcı Hadise'nin dekolteli kıyafeti hayranlarını mest etti! "Boşandıktan sonra ben..."
Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü ismin sırt dekolteli pozu görenleri kendine hayran bıraktı.
YAYINLAMA
Son Haberler
Bu işi kim kabul eder ki? Yabancı bir şirketin milyon dolar ücret verdiği iş ilanını duyunca çok şaşıracaksınız!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu, Kılıçdaroğlu destek bulamadı
Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz'dan bir skandal çıkış daha! "LGBT'li Kardeşimin saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüsünü yakarım"
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!