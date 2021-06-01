Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten müzisyenlere çağrı!

Ünlü şarkıcın Haluk Levent, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla çalışamayan müzisyenlere çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturası olan müzisyenlere seslenen ünlü şarkıcı Haluk Levent, Ahbap platformunun başvuru sayfasını link vererek 400 ₺’ye kadar olan faturaları ödeyeceklerini açıkladı.

"400 TL'YE KADAR OLAN FATURALARINIZI ÖDEYECEĞİZ"

Paylaşımında "Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 ₺’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. (Bugün Saat 14.30 da başvuru açacağız) Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız." ifadelerine yer veren Levent; rodi, sesçi, ışıkçı olarak çalışan ama pandemi dolayısıyla işsiz olan kişilere 400 TL'ye kadar olan faturaları için Ahbap Platformu üzerinden başvuru yapabileceklerini ifade etti.

Haluk Levent'in sosyal medya paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

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