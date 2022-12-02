Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin klip dansı tarikat zikrine benzetildi! O videoya binlerce yorum geldi! "Sessiz izleyince hangi tarikata üye diye düşündüm"

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin dansı sosyal medyada alay konusu oldu.

YAYINLAMA
Google News
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin klip dansı tarikat zikrine benzetildi! O videoya binlerce yorum geldi! "Sessiz izleyince hangi tarikata üye diye düşündüm" 1

Samimiyetiyle milyonlarca kişi tarafından severek takip edilen ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak yeni şarkısı Yaz Gülü'nün klip çekiminden bir paylaşım yapan Derici'nin dansı alay konusu oldu.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İlgili Haberler
İrem Derici kimdir? Kaç yaşında, nereli? İrem Derici biyografisi
İrem Derici kimdir? Kaç yaşında, nereli? İrem Derici biyografisi
Ünlü şarkıcı İrem Derici yazı erken getirdi! Yeni şarkısı "Yaz Gülü'nü" takipçileriyle paylaştı: "Çabuk yeni şarkımı dinleyin!"
Ünlü şarkıcı İrem Derici yazı erken getirdi! Yeni şarkısı "Yaz Gülü'nü" takipçileriyle paylaştı: "Çabuk yeni şarkımı dinleyin!"
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin sahne kıyafeti sosyal medyayı salladı! İç çamaşırlı pozlarına yorum yağdı! "İrem servetini ortaya çıkarmış"
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin sahne kıyafeti sosyal medyayı salladı! İç çamaşırlı pozlarına yorum yağdı! "İrem servetini ortaya çıkarmış"
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin klip dansı tarikat zikrine benzetildi! O videoya binlerce yorum geldi! "Sessiz izleyince hangi tarikata üye diye düşündüm"
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin klip dansı tarikat zikrine benzetildi! O videoya binlerce yorum geldi! "Sessiz izleyince hangi tarikata üye diye düşündüm"
Ünlü manken Burcu Esmersoy'a bakan bir daha baktı! Yaşını duyan inanamadı: "Yaş aldıkça güzelleşiyor"
Ünlü manken Burcu Esmersoy'a bakan bir daha baktı! Yaşını duyan inanamadı: "Yaş aldıkça güzelleşiyor"
Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir fotoğraf paylaştı ki! Sosyal medya alev aldı, takipçileri eleştirdikçe eleştirdi: "O kadar açmasan..."
Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir fotoğraf paylaştı ki! Sosyal medya alev aldı, takipçileri eleştirdikçe eleştirdi: "O kadar açmasan..."
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "Böyle edepsizlik olmaz" dedirtti! "Kayınvalidem göğüslerinin fotoğrafını babama atmış..."
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "Böyle edepsizlik olmaz" dedirtti! "Kayınvalidem göğüslerinin fotoğrafını babama atmış..."
Yalı Çapkını dizisinde şok ayrılık! O oyuncu diziye veda ettiğini açıkladı!
Yalı Çapkını dizisinde şok ayrılık! O oyuncu diziye veda ettiğini açıkladı!
Akciğer kanserine yakalanmıştı! Ameliyata alınan Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu belli oldu!
Akciğer kanserine yakalanmıştı! Ameliyata alınan Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu belli oldu!
Son Haberler
Z. Altan Elmas Kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Ne mezunudur? Z. Altan Elmas'ın Biyografisi
Z. Altan Elmas Kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Ne mezunudur? Z. Altan Elmas'ın Biyografisi
SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
İndirim sevinci kısa sürdü! Araç sahiplerini üzecek haber: Motorine zam kapıda!
İndirim sevinci kısa sürdü! Araç sahiplerini üzecek haber: Motorine zam kapıda!
Havalar soğumasıyla deri mont imalatı ve tamiri yapan dericiler mesaisini arttırdı
Havalar soğumasıyla deri mont imalatı ve tamiri yapan dericiler mesaisini arttırdı
Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstanlı'dan hayranlarını üzen haber! "El ele geldik, ele ele çıkıyoruz"
Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstanlı'dan hayranlarını üzen haber! "El ele geldik, ele ele çıkıyoruz"
Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber! Kansere yakalandı! "Dördüncü evre ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı"
Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber! Kansere yakalandı! "Dördüncü evre ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı"
Başarılı iş insanı Ümit Oruç ve Av. Haticenur İpek nişanlandı
Başarılı iş insanı Ümit Oruç ve Av. Haticenur İpek nişanlandı
Çok Okunanlar
İstanbul’da tüyler ürperten olay! 25 yaşındaki genç, kız arkadaşından helallik istedikten sonra intihar etti!
İstanbul’da tüyler ürperten olay! 25 yaşındaki genç, kız arkadaşından helallik istedikten sonra intihar etti!
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı beklenirken Meral Akşener'den şok ifadeler! "Aday 6'lı masada konuşulmadı"
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı beklenirken Meral Akşener'den şok ifadeler! "Aday 6'lı masada konuşulmadı"
2 Aralık 2022 Cuma hava durumu: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar bugün donacak!
2 Aralık 2022 Cuma hava durumu: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar bugün donacak!
Son anlarını işte böyle kayda almış! Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden kadının o görüntüleri ortaya çıktı!
Son anlarını işte böyle kayda almış! Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden kadının o görüntüleri ortaya çıktı!
Gelgitli ilişkilerini evlilikle taçlandırıyorlar! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi o tarihte nikah masasına oturuyor!
Gelgitli ilişkilerini evlilikle taçlandırıyorlar! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi o tarihte nikah masasına oturuyor!
Kasım ayında denize girmesiyle gündeme gelmişti! Defne Samyeli, dekolteli sahne kıyafetiyle sosyal medyayı yıktı
Kasım ayında denize girmesiyle gündeme gelmişti! Defne Samyeli, dekolteli sahne kıyafetiyle sosyal medyayı yıktı
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün'den Engin Akyürek çıkışı!
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Tuba Büyüküstün'den Engin Akyürek çıkışı!
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?