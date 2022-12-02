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Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin klip dansı tarikat zikrine benzetildi! O videoya binlerce yorum geldi! "Sessiz izleyince hangi tarikata üye diye düşündüm"
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin dansı sosyal medyada alay konusu oldu.
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