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Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin konserinde korkunç olay! "Çok çok üzgünüm"

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin İstanbul'da verdiği konserde, iki grup arasında kavga .çıktı. Olay sonrası açıklama yapan şarkıcı, ne kadar üzgün olduğunu ifade etti.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin konserinde korkunç olay! "Çok çok üzgünüm"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde konser verdi. Ünlü şarkıcı sahnedeyken iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin konserinde korkunç olay! Çok çok üzgünüm

POLİS ARAYA GİRDİ

Kavgada bazı kişiler demir bariyerleri yerinden çıkartarak, karşı taraftakilere fırlatırken polis ekipleri devreye girerek tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin konserinde korkunç olay! Çok çok üzgünüm

“YAPMAYIN ÇOCUKLAR”

Sahneden kavgayı gören İrem Derici, “Yapmayın çocuklar” şeklinde kavga eden grubu uyardı. Kavganın uzaması üzerine İrem Derici’nin sahneden indiği ve konserin yarıda kaldığı öğrenildi. Yaşanan kavga ise cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin konserinde korkunç olay! Çok çok üzgünüm

"KORKUNÇ BİR HAL ALDI"

Yaşanan bu olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan İrem Derici şu sözlere yer verdi;

"Çok çok üzgünüm. Bu kadar büyülü bi’ enerjiyle başlayan, inanılmaz geçen bir konser, iki grubun birbirine girmesiyle korkunç bir hal aldı. En az Sultangazi halkı da benim kadar üzgün ve olanlardan bi’ haber. Tek dileğim herkesin sağ salim evine ulaşmış olması. En yakın zamanda canım ciğerim Sultangazim ile tekrar bi’ araya gelmek için gün sayıyorum. Lütfen kendinize dikkat edin. "

Bölge Gündem Editör Ekibi
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