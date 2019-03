jennifer Lopez evleniyor mu? jennifer Lopez kiminle evleniyor? Alex Rodriguez kimdir?

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 2 senedir birlikte olduğu Alex Rodriguez ile evleniyor. Lopez, yüzüğünün fotoğrafını yayınlayarak müjdeli haberi sevenlerine duyurdu.

Birlikte çıktıkları tatilde evlenme teklif eden Alex Rodriguez, ‘Evet dedi’ notuyla Lopez’e taktığı yüzüğü paylaştı.

49 yaşındaki şarkıcı, romantik tatilleri sırasında yaptıkları bu paylaşımla evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu. Bu teklifle birlikte Jennifer Lopez dördüncü evliliğin kapısını aralamış oldu.

Jennifer Lopez daha önce Marc Anthony, Cris Judd ve Ojani Noa ile evlilikler yaşamıştı.

ALEX RODRİGİUEZ KİMDİR?

27 Temmuz 1975 doğumlu 43 yaşında bir beyzbol oyuncusudur.

JENNİFER LOPEZ KİMDİR?

Tam adı Jennifer Lynn Lopez olan Jennifer Lopez, 24 Temmuz 1970 yılında New York‘un bir mahallesi olan Bronx’ta Porto Riko’lu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

Annesi Guadalupe Rodriquez Lopez, New York’ta bir kreşde öğretmendir. Babası David Lopez “Guardian Insuarance’de” bir bilgisayar operatörüdür. Bir ablası (Leslie) ve bir kız kardeşi (Lynda)vardır.Henüz çocukken müzikal tiyatroda oynadı ve ilk filmi olan ‘My Little Girl‘de (Küçük Kızım) oynadığında daha 16 yaşındaydı.

19 yaşından itibaren dans okuluna gidebilmek için tezgahtarlık, garsonluk gibi çeşitli işler de çalışmıştır. Dans aşkı için Baruch Üniversitesi’ndeki eğitimini yarıda bırakmıştır.

Televizyon dünyasına girişi ise 1990’da Fox TV’nin “Fly Girl” adlı dans yarışmasını kazanması ve bu sayede komedi dizisi “In Living Color (Yaşayan Renklerde)“de rol almaya hak elde etmesiyle başlar. 1993 yılında ise Janet Jackson’ın “That’s the Way Love Goes” adlı şarkısının klibinde dansçı olarak karşımıza çıkar.

Daha sonra “Second Chances (İkinci Şans)” ve “Hotel Malibu (Malibu Oteli)“,”South Central (Güney Merkez)” ve bir televizyon filmi olan “Nurses On The Line (Hemşireler Hatta):The Crash of Flight 7 (Uçuş 7’nin Enkazı)” ile oyunculuk kariyerine devam eder.

Sinemaya geçişini “Wesley Snipes” ve “Woody Harrelson”’la oynadığı 1995’in sevilen filmi “Money Train (Para Treni)” ile yaptı.

Gregor Nava’nın bir filmi olan “Mi Familia (Ailem)”de aldığı rol ile iyi bir çıkış yaptı. 1996 tarihli, Jack adlı komedisinde Robin Williams gibi büyük bir aktörle ve Coppola gibi usta bir yönetmenle çalışmacholson ile 1997’de “Blood and Wine” adlı filmde rol alır.

1998’te “George Clooney”’le oynadığı “Out of Sight (Görüş Dışı)” için o zamana kadar ondan başka bir bayan Latin oyuncunun alamamış olduğu yükseklikte bir ücret aldı. Jennifer Lopez “Selena” filmi ile tam anlamıyla müzik dünyasına da adım atmış oldu.

1999’da yazın en tutulan albümlerinden biri olan “On the 6″i çıkardı. Onu izleyen “Waiting For Tonight” adlı albümü Atlantik Okyanusunu’da geçti. 2007’de “Como Ama una Mujer” adlı ilk İspanyolca albümü piyasaya çıkmış ve “Qué Hiciste” adlı single dünya çapında oldukça büyük başarı elde etmiştir. 2011′ da İse “Love” Adlı Albümünü Piyasaya sürmüştür.

Jennifer Lopez aynı zamanda moda alanında oldukça başarılı olup JLO by Jennifer Lopez adı altında bir giyim çizgisine sahiptir. 2002 yılında Kaliforniya’nın Pasadena kasabasında Madre’s adlı bir Küba restoranı açmıştır.

Lopez 2007 Forbes Dergisi verilerine göre “Dünya’nın En Zengin Ünlüleri” listesinde 11.sıradadır.

Evlilikleri :

1.evliliği: İlk eşi garson Ojani Noa ile 22 Şubat 1997de evlendi ve 1998’de boşandılar.

2.evliliği: İkinci eşi Criss Juddla ile 29 Eylül 2001’de evlendi ve Haziran 2002’de boşandılar.

3.evliliği: üçüncü eşi Şarkıcı Marc Anthony ile 2004’de evlendi ve 2011’de boşandılar. 2007 doğumlu “Emme Maribel Muniz”, “Maximilian David Muniz” adlarında ikiz çocukları var.

Albümleri :

1999: On the 6

2001: J. Lo

2002: J to tha L-O!: The Remixes

2002: This Is Me… Then

2005: Rebirth

2007: Como Ama una Mujer

2007: Brave

2011: Love?