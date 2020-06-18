Ünlü şarkıcı Katy Peryy'nin takipçileriyle paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.35 yaşındaki Perry, nişanlısı Orlando Bloom ile bir bebek beklediklerini açıklamıştı. Oldukça heyecanlanan bazı hayranları Perry'nin bu paylaşımı için yeni şarkısının sözleri olabileceği yorumunda bulundu.

KATY PERYY'DEN HAMİLE POZLARI

Sosyal medya hesabından çölde çekilen iki tane fotoğrafını paylaşan Katy Perry o pozunun altında; " Eğer bir mesafe istiyorsam bu deriden sıyrılmalıyım eğer mesafeyi istiyorsam güneşin içeri girmesine izin vermeliyim yabani otları temizlemeli ve öngörüme odaklanmalıyım" dizelerini yazdı.

KATY PERRY VE ORLANDO BLOOM NİKAHI ERTELEDİ

İlk bebeklerini bekleyen Katy Perry ve Orlando Bloom çifti, Japonya’da planladıkları düğünü ertelemek zorunda kaldı.

People’ın haberine göre, çifte yakın bir kaynağın belirttiği üzere yaz başlarında yapmayı düşündükleri düğünü koronavirüsün hızla yayılması nedeniyle ertelemeye karar verdi.

150 davetlinin katılacağı düğün için her bir detayı düşünen çift, salgın nedeniyle tüm planlamaları durdurdu. Çift, düğünü ABD’ye taşıyabilir.