Ünlü şarkıcı Lara ölümden döndü: Mucize eseri hayatta kaldım

Antalya'ya bağlı Alanya ilçesinde kırmızı ışıkta durmayarak kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca'ya çarpan otomobil restorana girerek durabildi. Kazadan şans eseri yaralı kurtulan ünlü şarkıcı olay anını, ''Hatırladığım o anda ani frenle bir restoranın içerisine araba beni sürükledi. Araba altına aldı. Restoranın içerisinde durdu. Gözlerimi bir açtım kendimi arabanın altında buldum.'' diyerek açıkladı.

11 Haziran Perşembe akşam saatlerinde meydana gelen kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Sefa Ü., Lara'nın şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

''ALLAH ALLAH DEDİĞİNİ DUYDUM''

Kaza şokunu üzerinden atamayan Lara yaşadığı anları böyle anlattı:

"Ben öncelikle hala şoktayım. Gerçekten çok üzgünüm. Motosikletim var, annem de hep korkar motosiklet kazası yapacağım diye. Yeğenimin kafesi var, onu ziyarete gitmiştim. İki dakika uğrayıp çıkacaktım zaten. Yeğenim birdenbire, olacak ya işte, 'Teyze hadi gel senle biraz yürüyüş yapalım' dedi. 'Tamam da neye yürüyeceğiz anlamadım ki. Spor falan da yapmayacağız' dedim. 'Ne bileyim seninle böyle bir beş on dakika yürümek istiyorum' dedi. 'Tamam' dedim ve yaya yolundaydık karşıya da geçmiyorduk. Sonra bir baktım köşeye dönerken o elimi omzuma atmıştı Allah'tan elini çekmişti o anda. Sonra onun bir anda 'Allah Allah' dediğini duydum. Ben anlamadım o neden öyle dedi.

''ARABA BENİ ALTINA ALDI''

Hatırladığım o anda ani bir frenle bir restoranın içerisine araba beni sürükledi. Araba altına aldı beni. Restoranın içerisinde araba durdu. Ama o arabanın kaportası bana vurdu. Benim şu anda gövdem, kaburgalarım şu an ezik. Orada bir durdu. Sonra ben gözlerimi bir açtım hani tamirciler böyle arabanın altından bir bakar ya tamir için kendimi arabanın altında buldum. Birilerinin beni arabanın altından çektiğini gördüm. Sonra 'araba patlıyor' dediler. Beni tamamen çekerek ana yola aldılar. Sonra yeğenimi de çektiler sanırım o da arabanın altındaydı, bilmiyorum. O şokla ben onun da arabanın altında olduğunu duydum" dedi.

'YERDE YATARKEN AKLIMA KIZIM GELDİ''

Olay anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Lara, "Ben Alanya halkına duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederim. Yerde yattığımda tabii ki bir anne olarak kızımı, onu bir daha hiç göremeyeceğimi düşündüm. Gerçekten çok zor bir durum. Hayatımız kısacık on saniyelik bir şeye bağlı. Lütfen hayatı dolu dolu yaşayın. Hayatı güzel yaşayın, güzel dostluklar kurun. Öncelikle ben ambulansla götürülürken, doktor arkadaşım Ahmet Cem Erkan'ın da doğum günüydü.

''MUCİZE ESERİ HAYATTAYIM''

Buradan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sevgili doktor Cem Erkan'a, hemşirelerimize ve tüm sağlık personelimize sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir şey atlattım ve mucize eseri şu an hayattayım" diye konuştu.