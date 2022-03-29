Ünlü şarkıcı Mabel Matiz ile eski yapımcısı Engin Akıncı davasının ilk duruşması bu gün yapıldı!

Mabel Matiz, eski yapımcısı olan Engin Akıncı'ya 4 albüm ve 2 singledan oluşan çalışmasının kendisine ödenmediğini ve ekonomik özgürlüğünü kısıtladığı iddiası ile dava açmıştı. İlk duruşması bu gün görülen dava İstanbul 4. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinde yapıldı. Duruşmaya Mabel Matiz sahne adını kullanan davacı Fatih Karaca ve avukatı katıldı. Davalı eski yapımcı Engin Akıncı ile avukatı da duruşmada yer aldı. Yayın yasağı getirilen duruşmaya gazeteciler ve izleyiciler alınmadı.

Mabel Matiz ve avukatı Eda Salman duruşma öncesi İstanbul Adliyesi önünde basın mensuplarına kısa bir demeç verdi.

"Hayatımın en önemli hak mücadelesi"

Dava ile ilgili, "Bu mücadeleyi sadece kendim için değil, emekleri, üretimleri sömürülen, kullanılan, istismar edilen bütün müzisyenler, icracılar, müzik üreticileri için veriyor olacağım. Bütün sektörü ilgilendiren bir emsal dava. Taleplerimiz açısından sektörde açılan ilk dava. Konuyla ilgili daha önce basına çıkmış haberler var, çok fazla şey söylemek istiyorum ama ölçülü olmak zorundayım." diyen ünlü şarkıcı davayı "Hayatımın en önemli hak mücadelesi" olarak nitelendirdi.

Avukatı Eda Salman ise sanatçılar ve yapımcılar arasındaki sıkıntılara birçok davada rastladığını söyledi ve ardından "Sanatçılar haklarını çok fazla elde edemedikleri için, sektörde öncü olacağımızı düşündüğümüz bu davayı açtık." ifadesini de kulandı.

Duruşmanın ertelendiği bilgiler arasında yer aldı.