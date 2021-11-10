Ünlü şarkıcı Ümit Sayın 51 yaşında baba oldu! Kızına verdiği isimi duyanlar şaştı kaldı!
90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Ümit Sayın 51 yaşında babalık sevinci yaşadı. Sayın'ın kızına verdiği ismi dikkat çekti.
Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; 2006 yılından beri aşk yaşadığı Eda Modoğlu ile 2019 yılında nikah masasına oturan Ümit Sayın, babalık sevinci yaşadı. Eda Modoğlu Sayın'ın geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastanede doğum yaptığı öğrenildi.
DUA İSMİNİ VERDİ
Doğum sonrası gazeteci Arif Hür'e konuşan Eda Modoğlu Sayın, "Bebeğimize kavuştuğumuz için mutluyuz. Kızımızın adını 'Dua' koyduk. Bu isme eşim Ümit Sayın karar verdi. Eşimin duası bu şekildeymiş. Bende tabii onayladım. Kızımızın bahtı ve şansı her daim açık olur umarım" dedi.
Eda Modoğlu ile evlenen Ümit Sayın, düğün sonrası "2 Kasım 2006'da başlayan aşkımız 23 Aralık 2019'da büyük bir mutluluğa ve aile olmamıza vesile oldu. Her daim yanımızda olan olan ailelerimize ve tüm dostlarımıza hayatımızda var oldukları için duacıyız" demişti
DUA İSMİNİN ANLAMI
Yakarış. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dini metin.