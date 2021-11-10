Bulgaristan'ın Türk Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Karadayı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Karadayı'nın biyografisiHepsinde aynı belirti! Farklı ilçelerdeki 72 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı!Öğrenci servis aracı halk otobüsüne çarptı: Öğrencilerinde içinde olduğu çok sayıda yaralı varİsveç Başbakanı Löfven istifa etti! Yerine önerdiği isim başbakan olursa ülke tarihinde bir ilk yaşanacak!Ada Masalı hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?Alba Berlin - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Izgara Köftecisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Izgara Köftecisi Maaşları ve İş İlanlarıOtobüs Kaptanı (Şoförü) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıCırnık ne demek, TDK'ya göre Cırnık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika: 10 Kasım 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü şarkıcı Ümit Sayın 51 yaşında baba oldu! Kızına verdiği isimi duyanlar şaştı kaldı!

Ünlü şarkıcı Ümit Sayın 51 yaşında baba oldu! Kızına verdiği isimi duyanlar şaştı kaldı!

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Ümit Sayın 51 yaşında babalık sevinci yaşadı. Sayın'ın kızına verdiği ismi dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Ümit Sayın 51 yaşında baba oldu! Kızına verdiği isimi duyanlar şaştı kaldı!

Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; 2006 yılından beri aşk yaşadığı Eda Modoğlu ile 2019 yılında nikah masasına oturan Ümit Sayın, babalık sevinci yaşadı. Eda Modoğlu Sayın'ın geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastanede doğum yaptığı öğrenildi.

DUA İSMİNİ VERDİ

Doğum sonrası gazeteci Arif Hür'e konuşan Eda Modoğlu Sayın, "Bebeğimize kavuştuğumuz için mutluyuz. Kızımızın adını 'Dua' koyduk. Bu isme eşim Ümit Sayın karar verdi. Eşimin duası bu şekildeymiş. Bende tabii onayladım. Kızımızın bahtı ve şansı her daim açık olur umarım" dedi.

Ünlü şarkıcı Ümit Sayın 51 yaşında baba oldu! Kızına verdiği isimi duyanlar şaştı kaldı!

Eda Modoğlu ile evlenen Ümit Sayın, düğün sonrası "2 Kasım 2006'da başlayan aşkımız 23 Aralık 2019'da büyük bir mutluluğa ve aile olmamıza vesile oldu. Her daim yanımızda olan olan ailelerimize ve tüm dostlarımıza hayatımızda var oldukları için duacıyız" demişti

DUA İSMİNİN ANLAMI

Yakarış. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dini metin.

Ünlü şarkıcı Ümit Sayın 51 yaşında baba oldu! Kızına verdiği isimi duyanlar şaştı kaldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT