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Ünlü şarkıcıdan güzel haber! Aylin Aslım anne oluyor!

Ünlü şarkıcı Aylin Aslım'dan güzel haber geldi. Geçtiğimiz aylarda Utku Vargı ile nikah masasına oturan Aslım anne olacağını açıkladı.

Ünlü şarkıcıdan güzel haber! Aylin Aslım anne oluyor!

Ünlü şarkıcı Aylin Aslım anne olmaya hazırlanıyor. Kasım ayında evlendiği Utku Vargı ile mutlu bir birlikteliği olan ünlü şarkıcı güzel haberi sevenleri ile paylaştı.

Ünlü şarkıcıdan güzel haber! Aylin Aslım anne oluyor!

Güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.44 yaşındaki Aylin Aslım paylaşımına "Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu. Her gün hem şaşkın, hem minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım." notunu düştü.

Ünlü şarkıcıdan güzel haber! Aylin Aslım anne oluyor!

Aylin Aslım'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü şarkıcıdan güzel haber! Aylin Aslım anne oluyor!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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