Ünlü şarkıcı Aylin Aslım anne olmaya hazırlanıyor. Kasım ayında evlendiği Utku Vargı ile mutlu bir birlikteliği olan ünlü şarkıcı güzel haberi sevenleri ile paylaştı.

Güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.44 yaşındaki Aylin Aslım paylaşımına "Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu. Her gün hem şaşkın, hem minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım." notunu düştü.

Aylin Aslım'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.