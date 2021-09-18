Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den menajeri Stelyo Pipis’e büyük jest!l Hediyesi çok konuşuldu!

'Kaçış Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, tedavi sürecinde kendisinin sürekli olarak yanında olan dostu ve menajeri Stelyo Pipis’e ev hediye etti.

Stelya Pipis, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak ünlü şovmenin kendisine yaptığı jesti takipçileriyle paylaştı.

"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİN ETMESİN"

Stelyo Pipis paylaşımına“Herkesin hayatında kalbi ve varlığıyla büyük değer yaratan biri vardır. Yıllardır beraber olduğumuz, birlikte kah güldüğümüz kah ağladığımız, uzun, çok uzun yol arkadaşım, ketom bu zor zamanda bana bir ev hediye ederek beni tekrar çok özel hissettirdi. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Allah başımızdan eksik etmesin." sözlerini ekledi.

KUMARHANEYE GİTMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz ay Mehmet Ali Erbil, davet üzerine Belarus’a gitmiş, sağlık konusunda tedbiri elden bırakmamış, oteldeki kumarhanede iki hemşire kendisine refakat etmişti.