2021 Mersin Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1074706242021 Konya Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1113704042021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1125505192021 Konya Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1113504722021 Mersin Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1074503112021 Akdeniz Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1007502322021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1032508282021 Bitlis Eren Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102150198Çukur ne zaman final yapacak 2021? Kaç bölüm kaldı, Kaçıncı bölümde bitecek? Çukur final mi yapıyor? Çukur final tarihi 20212021 Selçuk Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108952847
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü şovmenden kötü haber! İkinci kez düşen Mehmet Ali Erbil, apar topar hastaneye kaldırıldı!

Ünlü şovmenden kötü haber! İkinci kez düşen Mehmet Ali Erbil, apar topar hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz günlerde İbo Show'da sağlıklı görünüşüyle hayranlarını sevindiren Mehmet Ali Erbil evinde ikinci kez düştü. Ünlü şovmen acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü şovmenden kötü haber! İkinci kez düşen Mehmet Ali Erbil, apar topar hastaneye kaldırıldı!

Yaklaşık iki yıl önce evinin banyosunda düşerek kaburgasını zedeleyen ve kaçış sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil, tedavi altına alındığı hastanede zor dönemlerden geçmişti.

Uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Erbil, geçtiğimiz günlerde İbo Show'da sağlıklı görünüşüyle hayranlarını sevindirmişti.

TALİHSİZ KAZA

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil, evinde ikinci kez düşmesi sonucunda apar topar hastaneye kaldırıldı. 

Ünlü şovmenden kötü haber! İkinci kez düşen Mehmet Ali Erbil, apar topar hastaneye kaldırıldı!

Bir gün boyunca hastanede kalan ünlü şovmen, şu an evinde dinleniyor.

Öte yandan Erbil, Jülide Ateş'in sunduğu '40' programına katımış ve çocukluk yıllarını anlatırken izleyenleri duygulandırmıştı. 

Ünlü şovmenden kötü haber! İkinci kez düşen Mehmet Ali Erbil, apar topar hastaneye kaldırıldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT