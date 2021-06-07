Ünlü şovmenden kötü haber! İkinci kez düşen Mehmet Ali Erbil, apar topar hastaneye kaldırıldı! Geçtiğimiz günlerde İbo Show'da sağlıklı görünüşüyle hayranlarını sevindiren Mehmet Ali Erbil evinde ikinci kez düştü. Ünlü şovmen acil olarak hastaneye kaldırıldı.

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Yaklaşık iki yıl önce evinin banyosunda düşerek kaburgasını zedeleyen ve kaçış sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil, tedavi altına alındığı hastanede zor dönemlerden geçmişti. Uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Erbil, geçtiğimiz günlerde İbo Show'da sağlıklı görünüşüyle hayranlarını sevindirmişti. TALİHSİZ KAZA Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil, evinde ikinci kez düşmesi sonucunda apar topar hastaneye kaldırıldı. Bir gün boyunca hastanede kalan ünlü şovmen, şu an evinde dinleniyor. Öte yandan Erbil, Jülide Ateş'in sunduğu '40' programına katımış ve çocukluk yıllarını anlatırken izleyenleri duygulandırmıştı.