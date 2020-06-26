CNN Türk'te hafta içi her gün, "Bugün" adlı programı sunan spiker Gözde Atasoy Kürkçü, Demirören Medya Grubu'an ait kanalla yollarını ayırdığını duyurdu. Ünlü sunucunun görevinden neden ayrıldığı ise henüz bilinmiyor.

2011 yılında CNN Türk'teki spikerlik görevinden Kanal D'ye transfer olan Gözde Atasoy, medya grubunun el değiştirmesinin ardından yeniden CNN Türk ekibine dahil olmuştu.

CANLI YAYINDA VEDA ETTİ

2009 yılından bu yana televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşan ve haber programlarındaki başarılı sunumuyla dikkat çeken Gözde Atasoy Kürkçü bugünkü CNN TÜRK canlı yayınında görevinden ayrıldığını, "Bu benim CNN Türk ekranlarındaki son yayınımdı. Siz değerli izleyicilerimize bunca yıldır beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda yeniden buluşmak dileğiyle, hoşkalın" sözleriyle duyurdu.

GÖZDE ATASOY KÜRKÇÜ KİMDİR?

Gözde Atasoy, 15 Nisan 1985 İstanbul'da doğdu. Nişantaşı Işık Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu.Yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlayan Gözde Atasoy, San Francisco’da Golden Gate University’den MBA diplomasını aldı.

Gözde Atasoy, televizyonculuğa 2009 yılında Beşiktaş TV’de başladı. Haber bültenlerini ve ekonomi programını hazırlayıp sundu, özel röportajlar yaptı. 2011 yılında CNN Türk’e transfer oldu. CNN Türk’teki görevine devam ederken, 2012 yaz döneminde 3 ay Kanal D hafta sonu Ana Haber Bülteni’ni sundu. Gözde Atasoy, Ocak 2013’te Mehmet Ali Birand’ın vefatının ardından, CNN Türk’teki görevinden ayrıldı ve Kanal D Haber Merkezi’nde çalışmaya başladı. Hafta sonu Kanal D Ana Haber Bülteni’ni ve Hafta içi Euro D Ana Haber Bültenini sundu.

Gözde Atasoy, aynı zamanda uluslararası bir sivil toplum girişimi olan ve zihinsel ve gelişim engelli bireylerle, gönüllüleri arkadaş yapan Best Buddies programının Türkiye Arkadaşlık Elçisidir.