Ünlü veliaht cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılmadı. Tatlıcı'yı avukatları temsil ederken, şikayetçi Melisa Tatlıcı avukatları ile birlikte mahkeme salonunda hazır bulundu.

"BUNLARI ANLATMAK BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"

Duruşmada Melisa Tatlıcı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Dava açılmadan önce de, birden fazla kez cinsel saldırıya maruz kaldım. Darp edildim. Bunları anlatmak benim için çok zordu. Hamileliğim boyunca ve doğuma haftalar kala darp ve cinsel saldırıya uğradım. Olay günü yaşananlara ilişkin olarak hiçbir şeye rıza göstermedim. Mahkemenin vicdanına güveniyorum" dedi.

ŞEYHMUS TATLICI'NIN AVUKATI MÜVEKKİLİNİN BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın avukatı ise, müştekinin iddia konusu olaydan 6 ay sonra şikayetçi olduğunu suçun oluşmadığını belirterek beraatini talep etti. Son söz olarak sanık avukatları sanık adına söz olarak, "müvekkilimizin suçlamalardan beraatini talep ederiz" dedi.

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10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra kararını açıklayarak, tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı'yı boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı'ya karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle "Cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Tatlıcı'nın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını lehe sayarak, cezayı 10 yıla indirdi. Mahkeme heyeti, "Tehdit","Hakaret", "Kasten yaralama" suçlarından ise sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın beraat etmesine karar verdi. Heyet, sanık Şeyhmus Tatlıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

İDDİANAME:

Şeyhmus Tatlıcı'nın (31) Kanlıca'daki evinde yaşanan olayda, Şeyhmus Tatlıcı'nın telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği, bu mesajı eşi Melissa Tatlıcı'nın (26) görmesi üzerine evli çiftin arasında tartışma çıktığı belirtildi. İddianamenin devamında Şeyhmus Tatlıcı'nın tartışma sırasında eşine hakaretlerde bulunduğu ile hamile eşinin kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulunduğu da yer aldı. Şeyhmus Tatlıcı'nın 'yaralama' 'cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.