Ünlü yazar Amos Oz kimdir? Neden öldü?

İsrail asıllı yazar Amos Oz'un hayatını kaybettiği haberleri üzerine Amos Oz'un hayatı en çok merak edilen konular arasına girdi. Eserleri 20'den fazla dile çevrilen 79 yaşında hayatını kaybeden Amos Oz kimdir? Neden öldü?

AMOS OZ NEDEN ÖLDÜ?

İsrailli ünlü yazar Amos Oz'un ölüm haberini kızı twitter üzerinden duyurdu.

Amos Oz'un kanser hastalığı nedeniyle öldüğü açıklandı.

AMOS OZ KİMDİR?

Amos Oz asıl adıyla Amos Klausner (4 Mayıs 1939) İsrailli romancı, gazeteci, yazar ve barış yanlısı aktivisttir. Üniversite yıllarından beri İsrail-Filistin süreci üstüne sunduğu barışçıl çözüm önerileri ve pozitif demeçleriyle tanınır. İsrail-Filistin ihtilafı için iki devletli çözüm planının İsrail'deki ilk savunucularından olan Oz, İsrail'deki barış örgütü Şimdi Barış (Peace Now)ın kurucularındandır.

Amos Oz eserleri

Aşk ve Karanlık

Judas

My Michael

Köy Hayatından Sahneler