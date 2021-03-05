Edebiyat dünyasını yasa boğan ölüm! Suna Tanaltay hayatını kaybetti

Yıllarca radyo ve televizyonlarda yaptığı sohbetler ile tanınan ünlü psikolog, şair ve yazar Suna Tanaltay’ın vefat ettiği bilgisi verildi. Sarsıcı haberi ise kendisiyle bir edebiyat dergisinde uzun yıllar yazarlık yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Akay, bir dönem beraber çalıştığı ve yakından tanıdığı ünlü Yazar Suna Tanaltay’ın vefat haberini şu sözler ile dile getirdi: “Yazar Suna Tanaltay’ı, kalp yetmezliği nedeni ile 88 yaşında kaybettik.

Tanaltay bir süredir Mersin Yaşlı Yaşam Merkezi'nde tedavi görmekteydi. Kendisi ile 90’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başlarında, uzun yıllar “Ana” isimli kültür ve sanat dergisinde köşe yazarlığı yapmıştım.

Akay sözlerine devam ederek, "Cenazesi, 5 Mart 2021 Cuma günü Akbelen Mezarlığı’nda öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, pandemi kuralları çerçevesinde defnedilecektir. Suna Tanaltay’a Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum.” şeklinde konuştu.