Polis memuru gece kulübünde tanışıp aşık oldu ceza yedi!Yasemin Şefkatli: "Pandemi nedeniyle düğünü erteledik"Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den sakatlık açıklamasıİstanbul barajlarındaki son durum açıklandıSon dakika | Süper Lig'de 29.hafta maçlarının hakemleri açıklandıTuzla'da et üretim fabrikasındaki yangında 2 kişinin yanmış cesedine ulaşıldıAK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal'dan acı haber!Zonguldak Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı tepki çekti! Su içen eczane çalışanlarına ceza kesilmesini istediYürekleri yakan, ağlatan şehit türküleri | En anlamlı, etkileyici, dualı şehit sözleri, mesajları, şiirleriDrift şampiyonu Lamborghini ile kaza yaptı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Edebiyat dünyasını yasa boğan ölüm! Suna Tanaltay hayatını kaybetti

Edebiyat dünyasını yasa boğan ölüm! Suna Tanaltay hayatını kaybetti

Edebiyatımıza öykü, şiir, deneme ve kişisel gelişim alanında pek çok eseri ile katkı sağlayan psikolog, şair ve yazar Suna Tanaltay, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Edebiyat dünyasını yasa boğan ölüm! Suna Tanaltay hayatını kaybetti

Yıllarca radyo ve televizyonlarda yaptığı sohbetler ile tanınan ünlü psikolog, şair ve yazar Suna Tanaltay’ın vefat ettiği bilgisi verildi. Sarsıcı haberi ise kendisiyle bir edebiyat dergisinde uzun yıllar yazarlık yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Akay, bir dönem beraber çalıştığı ve yakından tanıdığı ünlü Yazar Suna Tanaltay’ın vefat haberini şu sözler ile dile getirdi: “Yazar Suna Tanaltay’ı, kalp yetmezliği nedeni ile 88 yaşında kaybettik.

Tanaltay bir süredir Mersin Yaşlı Yaşam Merkezi'nde tedavi görmekteydi. Kendisi ile 90’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başlarında, uzun yıllar “Ana” isimli kültür ve sanat dergisinde köşe yazarlığı yapmıştım.

Akay sözlerine devam ederek, "Cenazesi, 5 Mart 2021 Cuma günü Akbelen Mezarlığı’nda öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, pandemi kuralları çerçevesinde defnedilecektir.  Suna Tanaltay’a Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum.” şeklinde konuştu.

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT