Ünlü yemek zinciri Köfteci Yusuf'ta böcek krizi! Ekmek kadayıfı sipariş etti, gördükleri sonrası yiyemeden çöpe attı!

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan ve en sevilen yemek yerlerinden birisi olan Köfteci Yusuf'ta bu sefer yaşananlar ziyaretçilerin güvenini sarstı. Sosyal medyada paylaşılarak gündeme getirilen sipariş konusu kısa sürede gündeme düşerken, söz konusu durumu yaşayan kişi işe Köfteci Yusuf ekipleri iletişime geçerek özür dilediler.

BÖCEKLİ KADAYIF SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Twitter'da denetle.com isimli hesabın paylaştığı gönderi de böcek çıkan ekmek kadayıfı video ile kayda alındı ve "Köfteci Yusuf markasıyla Bursa ve Burdur'daki iki farklı üreticiye fason olarak ürettirilen ekmek kadayıfının içinde böcek olduğu görülüyor. Açılmamış pakette bir tüketicinin çektiği videoda ürünün 26.07.2022 üretim tarihli ürün olduğu anlaşılıyor.." şeklinde bir açıklama yapıldı.

ÖZÜR MESAJI GELDİ

Yaşanan durumun sosyal medyada yer bulması sonrası köfteci Yusuf ekipleri ekmek kadayıfını alan kişiyle iletişime geçerek "Bir sonraki siparişinizde ücretsiz ekmek kadayıfı göndereceğiz" şeklinde bir özür diledi.