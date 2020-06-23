Ünlü yıldızın eski kocası karantinada bunalıma girdi intihar etti!

İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley'nin eski kocası ve oğlunun babası 55 yaşındaki yapımcı Steve Bing, Los Angeles'ta oturduğu apartmanın 27'inci katından kendini atarak hayatına son verdi.

KENDİNİ ATTIĞI BİNA

TMZ’nin haberinde ünlü yapımcının Los Angeles’ta 27’nci katta bulunan evinden kendini attığı açıklandı.

Bazı kaynaklar corona virüs dönemindeki izolasyon sürecinde Bing’in depresyona girdiğini söylese de intiharının bu nedenle olup olmadığı bilinmiyor.

SERVETİNİ SİNEMAYA YATIRDI

Bing’in serveti 1920’ler New York’un da lüks dairelerin sahibi olan büyük babasından geliyor. Büyük babasından kalan 600 milyon dolarlık mirası kullanarak film yapımcılığına başlayan Bing’in servetinin en son 590 milyon değerinde olduğu belirtilmişti.

Babası Dr. Peter Bing ile birlikte ailece Forbes dergisinin en zengin 400 Amerikalı aile listesinde yer aldılar.