Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, beIN SPORTS'tan ayrıldı

Türkiye'de spor yorumcuları arasında önemli bir yeri olan Mehmet Demirkol, uzun yıllar NTV Spor'da yorumculuk yapmıştı. NTV Spor'un kapanmasının ardından bir süre dijital medyada çalışan Demirkol, 2018 yılında yayıncı kuruluş beIN SPORTS'da görev almaya başladı.

Bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını açıklayan Mehmet Demirkol, "İki yıldır büyük keyifle çalıştığım Digitürk'ten yeni hedeflerin peşinde koşmak üzere ayrılmaya karar verdim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve izleyicilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol’un yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Daha önce dijitale ağırlık vermeye karar verdiğini ifade eden ünlü yorumcu başka bir televizyon kanalıyla anlaşmak yerine dijitale dönüş yapabilir.

İşte Mehmet Demirkol'un sosyal medya hesabından paylaştığı ayrılık açıklaması:

MEHMET DEMİRKOL KİMDİR?

Mehmet Barbaros Demirkol 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbullu terzi bir anneye ve Hataylı devlet memuru bir babaya sahiptir. Mehmet Demirkol lise eğitimini Galatasaray Lisesinde almıştır. Lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi okuyarak tamamlamıştır. Demirkol, evli ve 2 çocuk babasıdır.