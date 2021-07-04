Ünlü YouTuber evleniyor! Duygu Özaslan müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 30 yaşındaki YouTuber Duygu Özaslan, son yayınladığı pozlarla bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlenme teklifi aldığını takipçilerine duyurdu.

Müjdeli haberi Instagram hesabından duyuran Özaslan, n basketbolcu sevgilisi ile birlikte çekildiği kareyi paylaşarak verdi. Özaslan gönderisine, "Evet dedim" notunu düştü.

Özaslan'ın tektaşını gören kullanıcılar, "Tektaşı göstermeseler olmaz", "Böyle bir poz neden verilir? Bu mutlu gecenin en önemli ögesi tektaş mı yani?", "Tektaşa evet demiş gibi" yorumlarında bulundu.

GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞMA

Özaslan çektiği bir youtube videosunda, Sevgilisi Can Maxim Mutaf ile ortak arkadaşı sayesinde tanıştıklarını açıklayarak, "Baya görücü usulü bir tanışma" demiş ve bir gün tanıştıktan sonra sevgili olduklarını söylemişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Özaslan, "Dün gece canım babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Baş sağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı. Hala inanamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.