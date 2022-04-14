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Ünlü Youtuber Oğuzhan Uğur acı kaybını sosyal medya hesabından duyurdu! "Tanıdığım birçok insandan fazla sevdim."

Müzisyen ve Youtuber Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Babala Tv adlı youtube kanalının sunucusu Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla acı kaybını sevenlerine duyurdu.

Instagram ve Twitter hesabından ayrı ayrı paylaşım yapan Youtuber,  2013’ten bugüne yanında olan can dostu Suşi'nin hayatını kaybettini açıkladı.

İşte Oğuzhan Uğur'u o paylaşımı;

"Güzel kızım benim. Suşi 9 yaşındaydı. Salı akşamı annemin kucağına yattı, bir süre öylece annemin gözlerine baktı. Sonra yavaşça kafasını patilerinin arasına koydu ve gözlerini kapattı. Bir daha hiç açmayacak. Yazacak çok şey var ama uzatmayacağım… Hani insan, hayvan, bitki arasında bir sevgi hiyerarşisi vardır ya… En değerlisi insandır derler. İşte o hiyerarşiyi s..er. Ben onu tanıdığım birçok insandan fazla sevdim. O da beni. Hoşça kal Suşi. (2013-2022)"

Oğuzhan Uğur'un paylaşımının altına birçok ünlü dostundan sabır mesajları yağdı...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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