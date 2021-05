Ünlü&Co halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Ünlü Co halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? 1996 yılından bu yana Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu olarak faaliyet gösteren Ünlü ve Co halka arz oluyor. Şirket hakkında, Ünlü&Co halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Ünlü Co halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? soruları araştırılıyor.

2,3 milyar TL büyüklüğüyle son 10 yılın en büyük halka arz işlemlerinden biri olan Şok Marketler’in halka arzında eş global koordinatör olarak rol alması ile birlikte yatırımcıların göz bebeği haline gelen Ünlü & Co'nun halka arzı, herkesi heyecanlandırdı. 31 Mayıs, 1 Haziran tarihlerinde talep toplayacağı öğrenilen şirket hakkında, Ünlü&Co halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Ünlü Co halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar... ÜNLÜ&CO HALKA ARZ HANGİ BANKALAR? Ünlü & Co, halka arz sürecinde Yapı Kredi Yatırım’ı yetkilendirdi. Konsorsiyum lideri belirlenen şirketin halka arzı için konsorsiyum üyeleri ise henüz açıklanmadı. Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan izahnamede ise şu bilgiler yer aldı: "Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar Yurt İçi Bireysel Yatırımlar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’dır. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar: Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, TL DİBS, Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç ettiği), Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (Sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul’da işlem görenleri kabul edebilir), Hisse Senedi Fonu, Borçlanma Araçları Fonu, Değişken Fon, Pay (BİST 30’da yer alan paylar), Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin). Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar: Para Piyasası Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu), Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu), TL DİBS, Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (Yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bonoları), Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin), Vadeli Mevduat – TL, Vadeli Mevduat Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin). Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Eşit dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. Bu grup için tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekildeki dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam olunur. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulur. Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubu içerisinde yer alan yatırımcıların müşterek hisse senedi hesapları üzerinden girdikleri talepler iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Dolayısıyla, halka arz talep girişlerinde, teslimat hesabı müşterek hisse senedi hesabı olmamalıdır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı’ya verilecek pay miktarına Yapı Kredi Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından karar verilecektir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı’ya verilecek pay miktarına Yapı Kredi Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından karar verilecektir. Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır. Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır. Yapı Kredi Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi’ne verecektir. Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Yapı Kredi Yatırım’a bildirecektir." ÜNLÜ&CO HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI? Paylar “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” yöntemi ile satılacaktır. Oransal dağıtım yapılacak. Taslak izahnameye göre talep gelse de ek satış gerçekleştirilmeyecek. ÜNLÜ CO HALKA ARZ HİSSE SENEDİ Şirketin sermayesi arttırılarak ve Ortak Satışı ile halka arz gerçekleştirilecek. Sermaye artışı 37.2 Milyon pay, ortak satışı ise Mehmet Levent Ünlü’ye ait 8.2 Milyon pay olarak biliniyor. Ünlü Yatırım Holding A.Ş. arzında; 45.533.009 adet hisse satılacak. 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde olmak üzere 2 iş günü fiyat aralığı ile talepler toplanacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranı %26 olarak belirlendi. , ÜNLÜ & CO BORSA KODU Ünlü & Co'nun Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da, #UNFIN koduyla işlem göreceği tahmin ediliyor. Borsa Kodu: #UNFIN KAÇ LOT VERİR? Tahmini lot sayısı 45.533.009 Bireysele ayrılan lot henüz belli olmadığından lot tahmini yapılamamaktadır. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü halka arz