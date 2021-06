Bölgenin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grupları arasında yer alan ve 25 yıldır sürdürdüğü hizmetiyle kalitesinden ödün vermeyen Ünlü&Co, halka arz oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun onaylanmasıyla birlikte 31 Mayıs, 1 Haziran tarihleri arasında talep toplayan Ünlü&Co hakkında arama motorlarında, Ünlü&Co halka arz sonuçları belli oldu mu? | Ünlü Co borsada ne zaman işlem görecek? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

ÜNLÜ&CO HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Ünlü & Co’nun halka arzı için arz fiyatının ise 6,9 TL olarak belirlenmesinin ardından şirket 31 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında talep topladı.

Halka arz için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde toplam otuz aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket paylarının %50’si yurt içi bireysel yatırımcılara, %40’ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10’u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Ünlü & Co’nun çıkarılmış sermayesinin 137.730.842-TL’den 175.000.000-TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 37.269.158-TL nominal değerli paylar sermaye artışıyla ve mevcut ortaklardan Mahmut L. Ünlü’nün sahip olduğu 8.263.851-TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecektir. Toplam 45.533.009-TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle Şirket’in halka açıklık oranı %26,0 olacaktır.

ÜNLÜ CO BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ünlü&Co'nun borsda işlem göreceği tarih henüz bilinmiyor. Talep toplamanın 1 Haziran'da bittiği düşünülünce, yine Haziran ayının ilk yarısında Borsa İstanbul2da işlem görmesi bekleniyor.

ÜNLÜ&CO HAKKINDA

1996: Dundas Ünlü & Co M&A danışmanlığı yapan bağımsız bir firma olarak kuruldu. Türkiye piyasalarına yatırım yapacak yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunmak üzere 1996 yılında İstanbul’da Dundas Ünlü & Co olarak kurulan firmamız, Türkiye’de şirket satın alma ve birleşmeleri alanında ilk işlemleri gerçekleştiren ve bu alanın gelişimine öncü olan bir kuruluş olarak sektörde yükseldi.

2002: Yerel bir aracı kurumu satın alarak yatırım hizmetlerinin diğer alanlarına giriş yaptı. Dundas ÜNLÜ & Co, 2002 yılında Işıklar Menkul’u satın alarak kurumsal finansman faaliyetlerini yatırım hizmetlerinin diğer alanlarını da kapsayacak şekilde genişletmeye karar verdi.

2003: Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) birimi kuruldu. Varlık Yönetimi çalışmaları başladı. 2003 yılında Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve 2004 yılında Fon Yönetimi birimleri kuruldu. Mart 2005’te ise DUA isimli sermaye fonu ve DUB isimli sabit getirili fonlar kuruldu. Böylece müşterilerine daha geniş kapsamlı hizmet vermeye başlayan Dundas ÜNLÜ, müşterilerinin yatırım konusunda finansman ihtiyaçlarını karşılayan öncelikli tercihleri haline gelmeye başladı.

2005: Sunulan ürünler geliştirildi ve yeni hizmetler eklendi. 2005 yılında önemli bir hamle olarak Lehman Brothers ile iş ortaklığı kuruldu. Böylece Tahsili Gecikmiş Alacaklar Birimine ilaveten kurumsal tahsilat alanında hizmet verecek olan ve alanında öncü DUFDAS kuruldu. 2005 yılında Tahincioğlu Holding’in de hissedar olması ile kurumsallaşma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Yine 2005 yılında hisse senedi ve sermaye piyasaları alanında hizmet vermek üzere Kurumsal Hisse Senedi Satış Birimi kuruldu. Bu birim şu anda uluslararası hisse senedi plasmanı alanında Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar arasında lider konumdadır.

2006-2007: SU Private Equity fonunun kurulmasıyla alternatif yatırım alanlarına genişleme başladı ve Standard Bank ile ortaklık anlaşması yapıldı. 2006 yılında Türkiye’nin en büyük özel sermaye fonlarından biri olan DU Private Equity fonu kuruldu. Bu faaliyetlere ek olarak firma, 2007 yılında Türkiye’de son on yılda gerçekleşen ilk özel sektör borç tahvilini gerçekleştirdi. Dundas ÜNLÜ’nün artan başarısını takip eden Standard Bank London Holdings Ltd. 2007 yılında şirkete ortak olma kararı alarak, firmanın Alasdair Dundas ve Tahincioğlu Holding’e ait çoğunluk hisseleri satın aldı. Ortaklık yapısının değişmesi ile yeniden yapılanan firma, küresel bir ağa ve özellikle borç finansmanı alanında yeni ürün çeşitlerine sahip olarak Standard ÜNLÜ adını aldı. İki firmanın güçlerini birleştirmesinin ardından, Standard ÜNLÜ Türkiye’nin lider yatırım ve varlık yönetimi hizmetleri grubu haline geldi.

2009: Bireysel ve KOBİ TGA kapasitesi kuruldu. Eylül 2009’da da perakende ve mikro KOBİ TGA portföylerinin tahsilat yönetimi amacı ile Plato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş. kuruldu.

2011: Teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere e-ticaret fonu kuruldu. 2009 yılında kurulmuş olan Standard Varlık satın alındı ve İstanbul Varlık olarak yeniden isimlendirilerek faaliyetlerine devam etti. Türkiye’nin önde gelen teknoloji internet ve iletişim firmalarına kuruluş aşamasında girişim sermayesi sağlayıcı fonu olan 212 Capital Partners (212) şirketi kuruldu. Türkiye’nin önde gelen teknoloji, yatırımcı ve yöneticileri ile ortak kurulan 212; yazılım, sosyal oyunlar, e-ticaret, mobil, sosyal medya ve bulut bilişim gibi dikey pazarlarda girişimde bulunmak isteyen firmalara destek sağlamayı hedeflemektedir.

2012-2013: ÜNLÜ & Co marka adı ile yenilendi. Ekim 2012’de Mahmut L. ÜNLÜ’nün çoğunluk hissesine sahip olduğu ÜNLÜ & Co (ÜNLÜ Finansal Yatırımlar A.Ş.), Standard ÜNLÜ’nün %75 hissesini satın alarak firmayı yeniden yapılandırdı ve ÜNLÜ & Co adıyla faaliyetlerine devam ederek müşterilerine hizmet vermeye başladı. ÜNLÜ & Co 1996 yılından bu yana sürdürdüğü başarısını, bugün de Türkiye’nin lider yatırım kuruluşu olarak devam ettirmektedir. Mahmut L. ÜNLÜ, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak görev yapmaktadır.

2014: Yatırım Bankası olma yolunda bilanço genişlemesi, yeni fonların kurulması, MENA bölgesine açılma ve bölgesel genişlemeye ilk adım olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika yatırımlarına odaklı hizmet veren MENA Finans kuruldu. İstanbul Varlık olarak ismi değiştirilen Standard Varlık bankalar ile olan ilişkilerini geliştirerek aktif büyüklüğünde 2 yılda %40 oranında büyüme sağladı. Portföy yönetim şirketi ürünlerini geliştirme politikaları doğrultusunda Serbest Fon kuruldu. 1996’dan bu yana bu prensipleri uygulayarak Türkiye’nin lider yatırım ve varlık yönetimi hizmetleri sağlayıcısı olmayı başaran ÜNLÜ & Co 2014 ve sonrasında tüm iş kollarını büyütmeyi hedeflemektedir.

2016: 1996 yılında bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak kurulan ÜNLÜ & Co, 2016 yılında 300’den fazla çalışanı ile yerli ve yabancı yatırımcılar, sektörünün önde gelen şirketleri ve nitelikli bireysel yatırımcılardan oluşan geniş bir müşteri tabanına hizmet sunmakta ve 20. yılını gururla kutlamaktadır. ÜNLÜ & Co, New York’ta açtığı ilk ofisi ve ABD’deki yatırımcılara aracılık hizmetleri sunmak amacıyla aldığı lisans ile hizmetlerine devam etmektedir.

2017: ÜNLÜ & Co, kurumsal finansman alanında tecrübe ve bilgi birikimini “DAHA” ile nitelikli bireysel yatırımcıların da hizmetine sundu. DAHA Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri için özel olarak tasarlanan UTrade online platformlarıyla yatırımcılar, yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasalarında güvenilir, hızlı ve kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirme fırsatını yakaladı. Bireysel yatırımcılar için yeni nesil ürünler, en taze sektör analizleri, finansın gündemi, kadın girişimciler için gelişim fırsatlarının yer aldığı ÜNLÜ THE CLUB YouTube kanalı yayına başladı.

2018: ÜNLÜ & Co, 2,3 milyar TL büyüklüğüyle son 10 yılın en büyük halka arz işlemlerinden biri olan Şok Marketler’in halka arzında eş global koordinatör olarak rol aldı. ÜNLÜ & Co, Türkiye’nin ilk paya dönüştürülebilir tahvil ihracına aracılık etti. ÜNLÜ & Co Türkiye’nin ilk tarım alacaklarına dayalı varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracını gerçekleştirdi. ÜNLÜ & Co, Akfen Holding'in Mersin Uluslararası Limanı'ndaki hisse satışındaki finansal danışmanlık başarısıyla The Global M&A Atlas Awards’ta iki ödüle layık görüldü. ÜNLÜ & Co, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2017 yılı “Kurumsal Finansman İşlemleri” kategorisinde, “Satınalma ve Birleşme İşlemleri Lideri” seçildi.