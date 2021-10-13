Ünsüz İkizleşmesi ne demek, TDK'ya göre Ünsüz İkizleşmesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ünsüz ikizleşmesi ne demek? Ünsüz ikizleşmesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ünsüz ikizleşmesi kelimesi. Peki ünsüz ikizleşmesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ünsüz ikizleşmesi nedir, ünsüz ikizleşmesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÜNSÜZ İKİZLEŞMESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ünsüz ikizleşmesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ünsüz ikizleşmesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bazı sözlerin iç seslerinde türlü sebeplerle aynı ünsüzün iki defa söylenmesi, ikizleşme: döşek > döşşek, ışık > ışşık vb

