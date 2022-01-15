Ünsüz Türemesi ne demek, TDK'ya göre Ünsüz Türemesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ünsüz türemesi ne demek? Ünsüz türemesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ünsüz türemesi kelimesi. Peki ünsüz türemesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ünsüz türemesi nedir, ünsüz türemesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÜNSÜZ TÜREMESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ünsüz türemesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ünsüz türemesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kelime içine veya başına bir ünsüzün eklenmesi



ÜNSÜZ TÜREMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- ırak > yırak.

