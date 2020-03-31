Unutulmaz başkan koronavirüs nedeniyle öldü

Bir süredir koronavirüs nedeniyle tedavi gören Marsilya'nın eski başkanlarından Pape Diouf, hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan 2005-2009 yılları arasında Marsilya’nın başkanlığını yapan Pape Diouf, cumartesi gününden beri Senagel’in başkenti Dakar’da bir hastanede solunum cihazına bağlı olarak yaşıyordu. Diouf'un, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Diouf, 2005 ve 2009 yılları arasında mavi-beyazlı ekipte başkanlık görevini üstlenmişti.

PAPE DİOUF KİMDİR?

Mababa "Pape" Diouf (doğum 18 Aralık 1951; Abéché, Çad) Senegalli eski gazeteci, 2005 ve 2009 yılları arasında Fransız futbol kulübü Olympique de Marseille'ya başkanlık yapmıştır.

Diouf Çad'ın Abéché'de Senegalli bir aileden doğmuştur. Ailesi Diouf'un doğumundan kısa bir süre sonra Senegal'e dönmüşlerdir.

Bugün akşam saatlerinde 68 yaşındaki Diouf’un hayatını kaybettiği açıklandı.