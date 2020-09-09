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  3. Ünye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ünye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle semt pazarını su bastı.Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar ise binaların girişlerinde bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Ünye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle semt pazarını su bastı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar ise binaların girişlerinde bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Ünye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Liseler Mahallesi'nde çarşamba günleri pazar kurulan Ünye Spor Salonu'nun alt katını da su bastı. Pazar esnafı ve burada alışveriş yapan vatandaşlar zor anlar yaşadılar.

Ünye Belediyesi ekipleri pazar alanındaki suyu tahliye çalışmalarını sürdürürken, zabıta ekipleri de malzemelerin taşınması için esnafa yardım etti.

Ünye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi​​​​​​​

Pazar esnafı Mehmet Altay, sağanakla birlikte 10 dakika içinde alanı su bastığını belirterek, "Her yağmur yağdığında burada su içinde kalıyoruz. Bunun önüne geçmek için girişlerdeki mazgalların genişletilmesi, içlerinin temizlemesi lazım. Ürünlerimiz ıslandı. Belediyeden bu sorunumuzu çözmesini istiyoruz." dedi.



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