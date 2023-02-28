Ural Choriev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ural Choriev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ural Choriev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ural Choriev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ural Choriev 1 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ўрал Чориев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ural Choriev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Asia Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ural Choriev'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ural Choriev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ural Choriev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ural Choriev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ural Choriev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Surkhon

Ural Choriev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ural Choriev şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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