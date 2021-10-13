Ürat ne demek, TDK'ya göre Ürat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ürat ne demek? Ürat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ürat kelimesi. Peki ürat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ürat nedir, ürat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÜRAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ürat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ürat kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ürat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sidik asidi tuzu

