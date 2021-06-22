Uraz isminin anlamı nedir, Uraz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Uraz isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Uraz ismi ne demek, Uraz ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Uraz isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Uraz İsminin anlamı nedir? TDK Uraz anlamı:

TDK sözlüğünde Uraz isminin anlamı hakkında bilgi verilmemiştir. Ancak bazı kaynaklarda Uraz ismi; şans, talih, gözü pek olma, ateş bakışlı, haysiyet, namus, güçlülük, güç anlamlarında kullanılmaktadır.

Uraz İsmi Kuranda geçiyor mu?

Uraz ismi maalesef Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Uraz isminin kökeni:

Uraz ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Uraz ismini kullanan 1.061 kişi bulunmaktadır.

Uraz isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Uraz isminin rengi:

Bakır

Uraz ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Uraz isminin Harf Analizi Nedir ?

Uraz ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

Uraz isminin Numerolojisi Kaçtır?

Uraz ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

U : 25

R : 21

A : 1

Z : 29

= 76 – Uraz İsminin Numeroloji Toplamı 76’dir.

Uraz ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Uraz isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Uraz isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

U: 3 R: 9 A: 1 Z: 8 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Uraz isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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