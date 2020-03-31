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  3. Uraz Kaygılaroğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım! Sefirin Kızı bitiyor mu?

Uraz Kaygılaroğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım! Sefirin Kızı bitiyor mu?

Sefirin Kızı dizisinde Gediz ağa karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu kafa karıştıran bir paylaşıma imza attı.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım! Sefirin Kızı bitiyor mu?

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Sefirin Kızı izleyici ile buluştu. Dizinin Gediz ağası ise paylaşımı ile dikkat çekti.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı her bölümü ile sosyal medyada konuşuluyor. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile beğenilen dizinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı dizisi son bölüm sonrası Instagram hesabından seyirciye veda etti.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım! Sefirin Kızı bitiyor mu?




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