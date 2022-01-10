Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından Nesrin Cevadzade de nasibini aldı! Üç Kuruş dizisinden kötü haberler peş peşe geliyor!
Show TV'de ekrana gelen Üç Kuruş dizisinden kötü haberler peş peşe geldi. Dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından Nesrin Cevadzade de koronavirüse yakalandı.
Ekranların sevilen dizisi Üç Kuruş'ta Bahar karakterine hayat veren Nesrin Cevadzade'nin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Dizi ekibi, Uraz Kaygılaroğlu ve yönetmen Sinan Öztürk’ün koronaya yakalanması nedeniyle çekimlere başlayamamışken bir kötü haber de Nesrin Cevadzade'den geldi.
SEVGİLİSİ DE KORONA OLMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde Nesrin Cevadzade'nin Kalp Yarası dizisinde Ferit karakterine hayat veren sevgilisi Gökhan Alkan'ın da koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.
Kalp Yarası dizisinin Ferit'i Gökhan Alkan'dan üzen haber! Nesrin Cevadzade'yi telaş sardı!