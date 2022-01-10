İsmail Demirci karnı burnunda eşi Hande Soral'ı aldattı mı? Söylemezsem Olmaz'da ortaya atılan ihanet iddiası deprem etkisi yarattı!Bank of America kripto para piyasasını sarsacak açıklama! "Balon patlamaya başladı"Kemal Kılıçdaroğlu "Başa geldiğimizde çok güzel işler yapacağız" dedi, Fatih Altaylı dayanamadı kahkahayı patlattı!Damga Vergisi ne demek, TDK'ya göre Damga Vergisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208810022Merve Boluğur, aşkından nereyi öpeceğini şaşırdı! Erkan Şen'in kucağına oturarak poz verdi! Ruj izi aşıkları ele verdi!Eğmür ne demek, TDK'ya göre Eğmür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | TÜİK açıkladı: 2021 Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11,2 olduPÖH maaşları 2022 |Polis özel harekat maaşı ne kadar? PÖH'ler ne kadar maaş alır?Son dakika! Mahkeme kararını verdi! Novak Djokovic davayı kazanarak serbest bırakıldı!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından Nesrin Cevadzade de nasibini aldı! Üç Kuruş dizisinden kötü haberler peş peşe geliyor!

Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından Nesrin Cevadzade de nasibini aldı! Üç Kuruş dizisinden kötü haberler peş peşe geliyor!

Show TV'de ekrana gelen Üç Kuruş dizisinden kötü haberler peş peşe geldi. Dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından Nesrin Cevadzade de koronavirüse yakalandı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından Nesrin Cevadzade de nasibini aldı! Üç Kuruş dizisinden kötü haberler peş peşe geliyor!

Ekranların sevilen dizisi Üç Kuruş'ta Bahar karakterine hayat veren Nesrin Cevadzade'nin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. 

Dizi ekibi, Uraz Kaygılaroğlu ve yönetmen Sinan Öztürk’ün koronaya yakalanması nedeniyle çekimlere başlayamamışken bir kötü haber de Nesrin Cevadzade'den geldi.

Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından Nesrin Cevadzade de nasibini aldı! Üç Kuruş dizisinden kötü haberler peş peşe geliyor!

SEVGİLİSİ DE KORONA OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Nesrin Cevadzade'nin  Kalp Yarası dizisinde Ferit karakterine hayat veren sevgilisi Gökhan Alkan'ın da koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.

{TITLE_STRIP}Kalp Yarası dizisinin Ferit'i Gökhan Alkan'dan üzen haber! Nesrin Cevadzade'yi telaş sardı!

Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından Nesrin Cevadzade de nasibini aldı! Üç Kuruş dizisinden kötü haberler peş peşe geliyor!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT