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Ürdün askeri üssünde patlama meydana geldi

Ürdün'de silahlı kuvvetlere ait havan topu mermilerinin bulunduğu bir depoda elektrik arızası sonucu patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

Ürdün askeri üssünde patlama meydana geldi

Ürdün'de silahlı kuvvetlere ait havan topu mermilerinin bulunduğu bir depoda elektrik arızası sonucu patlama meydana geldi. Ürdünlü yetkililer, patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

Ürdün'ün Zerka kenti yakınlarında Ürdün Silahlı Kuvvetleri'ne ait havan topu mermilerinin bulunduğu bir depoda elektrik arızası sonucu yangın çıktı ve patlama meydana geldi. Hükümet sözcüsü Emced el-Adayile, deponun izole edilmiş bir noktada bulunduğunu ve elektrik arızası sonucu patlamanın meydana geldiğini belirtti. Öte yandan, patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

 



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