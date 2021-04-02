Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kurum ve kuruluşun üretim faaliyetlerini planlayan, organize ve kontrol eden teçhizat ve personelin en etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, kurum veya kuruluşun üretim politikasının oluşturulmasına katılan kişidir.

Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) Maaşları

Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük maaşı 3.826 -TL, En yüksek ise 9.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) Ne İş Yapar?

retim Müdürü (İmalat sanayi)) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cevherlerin yarı mamul maddeler haline getirilmesi veya aksamların birleştirilmesi yahut mamul maddelerin tamirini yaptırmak,

b) Elektrik ışığı ve gücü, buhar harareti ve gücü, su, havagazı, sıhhi tesisat hizmetlerinin temin edilmesi gibi faaliyetlerle ilgili kamu teşekküllerinin veya bunların bir veya birkaç şubesinin faaliyetlerini kendilerine verilen yetkiler dahilinde planlaştırmak, organize ve kontrol etmek,

c) Kurum ve kuruluşun ana prensiplerini tayin etmek,

d) İnsan gücü, teçhizat, malzeme, tesisat ve mali imkanlardan verimli bir şekilde faydalanmak için detaylı planlar hazırlamak,

e) Kurum ve kuruluşun faaliyetlerini hazırlanmış plan ve ana prensiplere, önceden tespit edilmiş standartlara ve yönetmeliklere göre kontrol etmek,

f) Teşebbüsün verimli bir şekilde işletilmesini ve kontrolünü sağlayacak bir teşekkülün kurulması ve devamlılığını, mali ana prensiplerin geliştirilmesi ve maliyet bedellerini kontrol etmek, teşkilata bağlı bir veya birkaç şubedeki faaliyetlerini kontrol etmek,

g) Satın alma, mali işler, satışlar, kredi, teslim ve tesellüm, bakım, reklamlar, hukuk, personel araştırma, geliştirme, nakliye, planlama ve üretim, malzeme miktarlarının ve yapılan işin tahmini üretim ve tasfiye faaliyetlerini yürütmek,

h) İş ve işletmenin kapasitesi ve üretim ihtiyaçlarını tespit etmek,

i) Genel yöneticiye işletmenin üretim politikası hakkında bilgi vermek, işletmenin bakımı ile ilgili kararlar almak ve teçhizatın yenilenmesi için ilgililere tavsiyelerde bulunmak,

j) İkinci derecede memurlar vasıtasıyla iş kontrolünü sağlamak ve üretim birimlerinin faaliyetlerini koordine etmek,

k) İşçi temsilcileriyle gerektiğinde ücret ve çalışma şartları ile ilgili müzakerelere katılmaktır.

Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) Meslek Ana Grubu:

Yöneticilerdiir.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, İmalat, Madencilik, İnşaat Ve Dağıtım Müdürleridir.

Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) mesleğinin meslek kodu 1321.01 olarak belirlenmiştir

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