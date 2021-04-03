Üretim Planlama Memuru Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Üretim Planlama Memuru görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Müşteri listelerinden elde edilen verilerden, üretim kapasitesi hakkındaki bilgilerden ve satış emirlerinden istifade ederek üretim programlarını hazırlayan veya hazırlanmasına yardım eden kişidir.

Üretim Planlama Memuru Maaşı Ne Kadar? 2021 Üretim Planlama Memuru Maaşları

Üretim Planlama Memuru maaşı ortalama aylık 3.960 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Üretim Planlama Memuru Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Üretim Planlama Memuru Ne İş Yapar?

Üretim Planlama Memuru işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimi yapılacak mamul için gereken malzeme ve zamanı belirlemek,

b) Sipariş maliyetini hesaplamak,

c) Stok kontrol amacı ile hammaddeleri stok kartlarına işleyip, sipariş için gereken malzemeyi kart üzerinde bloke etmek,

d) Eksik malzemelerin satın alınması için ilgililere bildirerek, alımı için süre vermek,

e) En az ve en çok stok miktarını kartlardan kontrol edip, gereksiz malzeme alınmasına engel olmak,

f) Üretim için ilgili tezgahlara iş programı hazırlamak,

g) Üretim planı yapıp, üretimi kontrol, ederek ilgililere rapor vermek,

h) Tahmini maliyetle fiili maliyeti karşılaştırıp farklılıkları inceleyerek gerekli önlemlerin alınması için önerilerde bulunmak,

i) Üretim süreci içinde periyodik sürelerle her üniteden numuneler alıp, tahlil ettirmek,

j) Tahlil sonuçlarını talimatlardaki değerlerle karşılaştırarak kaliteyi kontrol edip, değerlerden sapma olduğunda ilgili ünite şefini uyarmak,

k) Ürünlerin satış özelliklerine uygun hale getirilmesi için katılacak katkı maddelerinin cinsini ve miktarlarını tespit etmek,

l) Katkıdan sonra test yaptırıp, satış standartlarına uygun ürünün satışa açılmasını talimatlandırmak,

m) Günlük stok değerlendirme çizelgeleri düzenlemek,

n) Ürünlerle ilgili eğitim çalışmalarını planlayıp koordine etmek,

o) Pazarlama araştırmalarının yapılmasını izleyip alınan verilere göre yeni stratejiler geliştirmek,

p) Rakip kuruluşların faaliyetlerini ve ürünlerle ilgili tüketici şikayetlerini inceleyip izlemek,

q) Tanıtım malzemelerinin hazırlanmasında danışmanlık yapıp tanıtım faaliyetlerinin planlanan biçimde gerçekleştirilmesini sağlayıcı önlemler almak,

r) Fiyat değişikliği için önerilerde bulunmak,

vb. görev ve sorumlulukları yerine getirmektir.

Üretim Planlama Memuru Meslek Ana Grubu:

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanlarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanlarıdır.

Üretim Planlama Memuru Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Üretim Planlama Memuru mesleğinin meslek kodu 4322.02 olarak belirlenmiştir

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