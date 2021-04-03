Üretim Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Üretim Şefi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bir dilden diğerine yazılı veya sözlü çeviri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Üretim Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Üretim Şefi Maaşları

Üretim Şefi maaşı ortalama aylık 5.960 - TL’dir. En düşük maaşı 3.826 -TL, En yüksek ise 9.450 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Üretim Şefi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için en az lisans mezunu olma şartı bulunmaktadır.

Üretim Şefi Ne İş Yapar?

Üretim Şefi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Üretim Şefi Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Üretim Şefi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Üretim Şefi mesleğinin meslek kodu 2149.09 olarak belirlenmiştir

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