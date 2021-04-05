Üretim ve Planlama Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Üretim ve Planlama Mühendisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Üretim alanında departmana sahip olan, belli bir hedef ve stratejisi bulunan firmaların üretim hedeflerinin gerçekleşmesi için günlük, haftalık ve yıllık üretim planını oluşturan, üretimin zamanında ve sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayan kişiye verilen mesleki unvandır.

Üretim ve Planlama Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Üretim ve Planlama Mühendisi Maaşları

Üretim ve Planlama Mühendisi maaşı ortalama aylık 4.560 - TL’dir. En düşük maaşı 3.826 -TL, En yüksek ise 9.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Üretim ve Planlama Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için lisans mezunu olma şartı bulunmaktadır.

Üretim ve Planlama Mühendisi Ne İş Yapar?

Üretim ve Planlama Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, görev ve işlemleri yerine getirir.

Üretim ve Planlama Mühendisi Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Üretim ve Planlama Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Üretim ve Planlama Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2141.07 olarak belirlenmiştir

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