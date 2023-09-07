Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde havalanan bir sıcak hava balonu kontrolü kaybedince cami minaresine çarptı. O anları kaydeden bir vatandaş heyecan içinde kaldı.

YAYINLAMA
Google News
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonu cami minaresinin alemine çarptı. O anları kaydeden vatandaş da, "Patladı belki de, inecek yer arıyor" dedi.

Ürgüp ilçesinde havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine yöneldi. Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir caminin üzerinden geçen sıcak hava balonu, minarenin alemine çarptı. Alem eğilirken, sıcak hava balonu yoluna devam etti.

Cep telefonuna yansıyan görüntüler de bir kadın da, "Camiye çarpacak. Bizi görüyorlardır, el sallayalım. Camiye çarpacak dedim. Düşse ne olacaktı şimdi. Ağırmış demek ki. Patladı belki de, takıldı belki de. İnecek yer arıyor" dedi.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!
Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!
Son Haberler
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Daha önce mühürlenmiş! 6 kişiye mezar olan bungalov evler hakkında yıkım kararı verilmiş
Daha önce mühürlenmiş! 6 kişiye mezar olan bungalov evler hakkında yıkım kararı verilmiş
Minderi rakiplerine dar etti! Sakaryalı güreşçimiz dünya şampiyonu oldu!
Minderi rakiplerine dar etti! Sakaryalı güreşçimiz dünya şampiyonu oldu!
BİM Market'ten çok konuşulacak indirim kampanyası, 6-12 Eylül tarihleri arası indirimli fiyat kataloğunu yayınladı
BİM Market'ten çok konuşulacak indirim kampanyası, 6-12 Eylül tarihleri arası indirimli fiyat kataloğunu yayınladı
Muayene sırasında tesettür kavgası! Yaşlı kadın sıra bekleyen çarşaflı iki kadına hakaret etti!
Muayene sırasında tesettür kavgası! Yaşlı kadın sıra bekleyen çarşaflı iki kadına hakaret etti!
İstanbul Havalimanı’nda operasyon! Piyasa değeri 800 bin liralık ilaç ele geçirildi
İstanbul Havalimanı’nda operasyon! Piyasa değeri 800 bin liralık ilaç ele geçirildi
Çok Okunanlar
Haçka Yaylasına Kamyonkondu! Bir bakan, dönüp bir daha bakıyor!
Haçka Yaylasına Kamyonkondu! Bir bakan, dönüp bir daha bakıyor!
BİM Market'ten çok konuşulacak indirim kampanyası, 6-12 Eylül tarihleri arası indirimli fiyat kataloğunu yayınladı
BİM Market'ten çok konuşulacak indirim kampanyası, 6-12 Eylül tarihleri arası indirimli fiyat kataloğunu yayınladı
Kartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdü
Kartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdü
Hastanede sağlık çalışanı 16 kez bıçakladı! 'Namus meselesinin cezası ölümdür' diyerek bağırdı
Hastanede sağlık çalışanı 16 kez bıçakladı! 'Namus meselesinin cezası ölümdür' diyerek bağırdı
Hayvansal yağa alternatif bitkisel çözüm: "Gıda bileşenleri tedariğinde dışa bağımlılığı azaltacak"
Hayvansal yağa alternatif bitkisel çözüm: "Gıda bileşenleri tedariğinde dışa bağımlılığı azaltacak"
Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na Kavgada Söylenmeyecek Sözler! ''2.5 puan daha alsaydı az daha bu ülkeyi yönetecekti''
Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na Kavgada Söylenmeyecek Sözler! ''2.5 puan daha alsaydı az daha bu ülkeyi yönetecekti''
Yorumlananlar
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!