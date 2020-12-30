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Urla Belediyesi kayyımı Kaymakam Önder Can'ın görev yeri değişti

İzmir’in Urla ilçesinde Kaymakam ve Kayyım olarak görev yapan Önder Can’ın görev yeri değişti. Önder Can, Aydın iline Köşk Kaymakamı olarak atanırken, yerine Antalya’nın Kemer ilçe Kaymakamlığı görevini yapan Murtaza Dayanç atandı.

Urla Belediyesi kayyımı Kaymakam Önder Can'ın görev yeri değişti

İçişleri Bakanlığı, İzmir’in Urla ilçesinde Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilliği görevi yapan Önder Can’ı görevden alarak Can'ın yerine Antalya’nın Kemer ilçe Kaymakamlığı görevini yapan Murtaza Dayanç'ı atadı. Dayanç ayrıca Urla Belediye Başkanlığı’nda kayyım olarak görev yapacak. 

KOLTUĞA MURTAZA DAYANÇ OTURDU

Önder Can'ın boş kalan koltuğuna oturan Dayanç ayrıca Urla Belediye Başkanlığı’nda kayyım olarak görev yapacak. Önder Can'ın yeni görev yeri Aydın'ın Köşk ilçesi oldu.

Urla Belediyesi kayyımı Kaymakam Önder Can'ın görev yeri değişti

ESKİ BAŞKAN OĞUZ FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞTI

Önder Can, 2017 yılında Urla Kaymakamı olarak atanmıştı. 2019 yerel seçimlerden sonra Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz‘un FETÖ terör örgütüne üye olmaktan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile Urla Kaymakamı Önder Can “kayyım” olarak Urla Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütüyordu.

Urla Belediyesi kayyımı Kaymakam Önder Can'ın görev yeri değiştiUrla Belediyesi kayyımı Kaymakam Önder Can'ın görev yeri değişti

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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