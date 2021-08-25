Urla'da baltalı cinayet! Şüpheli aranıyor!

Olay, Urla ilçesi Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi’nde 19 Ağustos Perşembe günü meydana geldi. Çevredekiler o bölgeden ağır bir kokunun geldiğini fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede yaptığı incelemeler sonucunda boş bir evde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Yapılan kontrollerde şahsın öldüğü ve cesedin 58 yaşındaki Osman Küçük’e ait olduğu tespit edildi.

BALTA İZİ YÜZÜNÜN SOL TARAFINDA

Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda, Küçük’ün baltalı saldırıya uğradığı ve baltanın yüzünün sol tarafına geldiği belirtildi. Savcının yaptığı inceleme sonrasında İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Küçük’ün cenazesi, işlemlerinin sonrası yakınları tarafından teslim alınarak Urla’da toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmayı derinlemesine inceleyen polis ekipleri, Osman Küçük’ün son olarak en yakın arkadaşıyla birlikte alkol içtiğini tespit etti. Olay sonrası kayıplara karışan Küçük’ün arkadaşının polis ekipleri tarafından cinayet zanlısı olarak her yerde arandığı öğrenildi.

ACIMIZ BÜYÜK VE İNANIYORUZ Kİ OLAY AYDINLANACAKTIR

Osman Küçük’ün, yüzde 50 zeka engelli çocukları olduğu belirtilen olaydan birkaç gün önce miras parası olarak aldığı 35 bin liranın 15 bin TL’sini engelli çocuklarına verdiği, çocukların bakımını ise yakınlarının üstlendiği öğrenilirken, ağabeyi Osman Küçük’ün ölümüyle ilgili konuşan Mustafa Küçük (57), yetkililer tarafından olayın aydınlatılmasını istedi.

Küçük, “Osman Küçük benim abim, büyüğüm. Başımıza böyle bir talihsizlik geldi. Tüm kardeşler olarak hepimiz berbat bir durumdayız. Acımız büyük ve inanıyoruz ki, polis tarafından bu olay bir an önce aydınlatılacaktır. Allah kimseye böyle bir ölüm vermesin. Cinayet olduğu söyleniyor. Gece uykularımıza giriyor, uyku tutmuyor. Hiç huzurumuz kalmadı. Benim biraderim kimseye kötülük yapacak bir insan değil” diye konuştu.