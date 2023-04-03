Uros İlijev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros İlijev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Uros İlijev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Uros İlijev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.