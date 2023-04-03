Uros İlijev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros İlijev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros İlijev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uros İlijev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uros İlijev 24 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uros İlijev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uros İlijev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Uros İlijev'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uros İlijev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uros İlijev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Rad U15
1 Temmuz 2020 yılında Rad U16
1 Temmuz 2021 yılında Rad U17
1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad U19
Uros İlijev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uros İlijev şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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