Uros Vulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Vulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Vulovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uros Vulovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uros Vulovic 2 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uros Vulovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Uros Vulovic'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uros Vulovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uros Vulovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Şubat 2022 yılında IMT U18
31 Ocak 2023 yılında Rad Belgrad U19
Uros Vulovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uros Vulovic şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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