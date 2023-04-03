Uros Vulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Vulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Uros Vulovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Uros Vulovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.