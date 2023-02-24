Uros Zivanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Zivanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Zivanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uros Zivanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uros Zivanovic 28 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uros Zivanovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına - tarihinde katılmıştır. Uros Zivanovic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uros Zivanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uros Zivanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uros Zivanovic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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