Ursula Von Der Leyen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? |AB Komisyon Başkanı

Ursula Von Der Leyen, hakkında internette araştırma yapılıyor. Bunun nedeni Ursula Von Der Leyen'in Avrupa Birliği liderlerince Avrupa Birliği Komisyon Başkanlığı'na atanması. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen olacak. Peki Ursula Von Der Leyen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

URSULA VON DER LEYEN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ursula Von Der Leyen ya da tam adıyla Ursula Gertrud von der Leyen (d. 8 Ekim 1958, Brüksel) Alman politikacı ve Almanya Savunma Bakanı'dır.

Eğitim hayatına Brüksel'deki Avrupa Okulu'nda başladı. Avrupa Okulu, çeşitli dillerde eğitim veren özel bir okuldur. 1971 yılında Almanya'ya dönünce Lehrte Lisesi'nde Fen-Matematik bölümünde okudu. 1976'da Abitur yapan von der Leyen 1977'de Göttingen Üniversitesi ve Münster Üniversitesi'nde ekonomi okumaya başladı.

1980'de iki üniversiteden de mezun oldu. Bu sırada 1978 yılında Londra Ekonomi Okulu'ndan da mezun oldu. 1980'de tıp okumaya karar verdi ve Hannover Tıp Yüksekokulu'na başladı. Yedi yıl sonra pratisyen hekim olarak mezun oldu.

1988 - 1992 yardımcı doktor olarak Hannover Üniversitesi kadın hastalıkları bölümünde çalıştı. 1991'de doktora tezini tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.

1994'te ikiz bebekleri doğunca eğitim hayatını bitirdi. 1991 - 1996 yılları arasında kocası Stanford Üniversitesi'nde çalıştığı için Kaliforniya'da yaşadı. Stanford Üniversitesi'nde misafir konuşmacı olarak işletme bölümünde konuşmalar yaptı.

1998 - 2002 arasında Hannover Üniversitesi Epidemiyoloji, Sosyal Tıp ve Sağlık Sistemleri Araştırması Bölümü'nde fakülte üyeliği yaptı. 2001'de burada Halk Sağlığı üstüne Master yaptı.

URSULA VON DER LEYEN'İN POLİTİK KARİYERİ

Ursula von der Leyen 1990 yılında kocasıyla birlikte CDU'ya katıldı. 1999'dan beri aktif olarak siyaset yapmaktadır. 2001 yılında Hanover bölgesinde yerel politikaya girdi. 2003'te Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu'na seçildi.

2003 - 2005 yılları arasında Aşağı Saksonya Başbakan'ı Christian Wulff'un kabinesinde Sosyal Güvenlik, Kadın, Aile ve Sağlık Bakanı oldu. 2005 yılında Angela Merkel'in kabinesinde Aile, Yaşlı Vatandaşlar, Kadın ve Gençlik Bakanı olarak görev aldı.

2009 federal seçimlerinde Aşağı Saksonya Eyaleti'nden Almanya Federal Meclisi, Bundestag'a girdi. Seçimden sonra Sağlık Bakanı olması düşünülüyordu ancak koalisyon kurma çalışmaları sırasında bu makam FDP üyesi Philipp Rösler'e verildi. Franz Joseph Jung 27 Kasım 2009'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan istifa edince açılan bu yere von der Leyen atandı.

17 Aralık 2013'te üç ay süren koalisyon görüşmelerinin ardında CDU/CSU - SPD koalisyonunda Savunma Bakanı olarak atandı. Böylece Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı oldu.

Uluslararası ilişkiler

Ursula von der Leyen daha etkili bir dış politikadan yanadır. Avrupa ve Rusya arasındaki ilişkilerin 2014 Kırım Krizi sırasında hızla bozulmasının ardından "Rusya'nın işleyen bir ekonomik ilişkiye bağımlılığı çok büyüktür" şeklinde bir açıklama yaptı ve yeni yaptırımların Rusya'daki oligarşiyi ve iş adamlarını harekete geçireceğini savundu.