Uruguay milli takım kalesinde Muslera yok yerine Sergio Rochet geçti

Teknik direktör Diego Alonso, kariyerinde 4. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Muslera'nın yerine 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e kaleyi emanet etti.

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Uruguay milli takım kalesinde Muslera yok yerine Sergio Rochet geçti

Adı Uruguay Milli Takımı'yla özdeşleşen Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi olarak sahaya çıkmadı.

Teknik direktör Diego Alonso, kariyerinde 4. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e kaleyi emanet etti.

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TRABZONSPORLU MAXİ GOMEZ EDEK KULÜBESİNDE BAŞLADI

36 yaşındaki Muslera, dünya üçüncüsü oldukları 2010 Güney Afrika'da 7, son 16 turunda elendikleri 2014 Brezilya'da 4, çeyrek final gördükleri 2018 Rusya'da ise 5 maçta takımının kalesini korumuştu.

Uruguay'da Muslera'nın yanı sıra Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı.

KAYNAK: AA

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