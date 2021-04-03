Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sıvı ürün dolum makinesini kullanarak tanklardaki kozmetik ürünleri talimatlara uygun olarak tanımlı ambalaj kaplarına, doldurma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik) Maaşı Ne Kadar? 2021 Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik) Maaşları

Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik) maaşı ortalama aylık 4.960 - TL’dir. En düşük maaşı 3.500 -TL, En yüksek ise 7.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik) Ne İş Yapar?

Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük dolum bilgilerini amirinden öğrenmek,

b) Bekleme tankında hazırlanmış sıvı kozmetiği dolum makinesi tankına aktarmak,

c) Dolum makinesini kullanıma hazırlamak,

d) Makinenin ürüne göre değişen tüm ayarlarını yapmak,

e) Dolum makinesinin kapak ve etiket bölümlerini ayarlayarak kullanıma hazırlamak,

f) Makineyi boşta çalıştırarak deneme amaçlı dolum yapmak,

g) Olası arıza ve aksaklıkları gidererek makine ayarlarını sabitlemek,

h) Makineyi seri moduna alarak kozmetik sıvı dolum işlemlerini gerçekleştirmek,

i) Dolu kapların ürün toplama bandında kontrollerini yapmak,

j) Sağlam ürünleri tanımlı ürün kolilerine belirli sayılarda sıralamak,

k) Kolileri kapatıp bantlamak ve palet üzerinde istiflemek,

l) Tamamlanan paletlerin sevkiyat bölümüne gönderilmesini sağlamak,

m) Çalışma alanının ve makinenin genel temizliğini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik) Meslek Ana Grubu:

Tesis ve makine operatörleri ve montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek alt ana grubu, sabit tesis ve makine operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek grubu , diğer sabit tesis ve makine operatörleridir.

Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik) mesleğinin meslek kodu 8183.02 olarak belirlenmiştir

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