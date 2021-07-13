Uruz isminin anlamı nedir, Uruz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Uruz isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Uruz ismi ne demek, Uruz ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Uruz isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Uruz İsminin anlamı nedir? TDK Uruz anlamı:

TDK sözlüğünde Uruz isminin anlamı hakkında tanımlama yapılmamıştır. Diğer kaynaklarda hedef, amaç, gaye anlamlarında kullanılmaktadır.

Uruz İsmi Kuranda geçiyor mu?

Uruz ismi Kuranda geçmemektedir.

Uruz isminin kökeni:

Uruz ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Uruz ismini kullanan bulunmamaktadır.

Uruz isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Uruz isminin rengi:

Safir

Uruz ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Uruz isminin Harf Analizi Nedir ?

Uruz ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

Uruz isminin Numerolojisi Kaçtır?

Uruz ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

U : 25

R : 21

U : 25

Z : 29

= 100 – Uruz İsminin Numeroloji Toplamı 100’dir.

Uruz ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Uruz isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Uruz isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

U: 3 R: 9 U: 3 Z: 8 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Uruz isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!