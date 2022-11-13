Uşak’ta emniyet güçleri suçlulara göz açtırmıyor, aranan 13 şüpheli tutuklandı

Türkiye genelinde olduğu gibi Uşak'ta emniyet güçleri suçlularla çok titiz mücadele veriyor. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 46 aranan şahıs yakalanırken 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta suçlularla mücadele devam ediyor

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 23 bin 152 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 46 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 13 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.