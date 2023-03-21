Uşak'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Uşak’ta tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, otomobildeki 3 kişi de yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Uşak'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre İzmir’den Uşak istikametine seyir seyir halinde olan Z.Ö. (48) kontrolündeki 42 YY 664 plakalı tırla Muhammet Ali Kervan (21) idaresindeki 64 ACB 568 plakalı otomobil Gediz Kavşağı’nda çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar sonrasında olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Muhammet Ali Kervan’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken otomobildeki A.K. (21), E.Ö. (21) ve S.S. (16) yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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